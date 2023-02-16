В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
44 минуты назад

Авторы Call of Duty: Modern Warfare 2 пообещали игрокам ещё одну карту 6v6

Игромания.ру

Создатели Call of Duty: Modern Warfare 2 пошли навстречу недовольным игрокам и пообещали добавить в игру ещё одну карту 6v6.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 добавят еще одну карту 6v6
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально разработчики подготовили ко второму сезону только две мультиплеерные карты в формате 6v6 — Dome и Valderas Museum. Учитывая, что Dome является ремейком, а Valderas Museum была ранее замечена в открытом бета-тесте, многие пользователи в итоге остались разочарованы контентом.

К счастью, сегодня появилась новость о том, что межсезонное обновление будет включать в себя ещё одну карту в формате 6v6. По словам разработчиков, они довольны её тестированием и эффективным производством, поэтому релиз состоится раньше, чем планировалось изначально. Ниже можно посмотреть первое изображение новой карты.

Игромания.ру

Как отмечает издание PC Gamer, не все фанаты Modern Warfare 2 оценили жест разработчиков. Некоторые жалуются на то, что одна новая карта — это всё равно слишком мало, а один пользователь предложил продолжать давить на команду, чтобы «не получать объедки».

Второй сезон в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 уже стартовал.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители