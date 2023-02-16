В Call of Duty: Modern Warfare 2 добавят еще одну карту 6v6

Создатели Call of Duty: Modern Warfare 2 пошли навстречу недовольным игрокам и пообещали добавить в игру ещё одну карту 6v6.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначально разработчики подготовили ко второму сезону только две мультиплеерные карты в формате 6v6 — Dome и Valderas Museum. Учитывая, что Dome является ремейком, а Valderas Museum была ранее замечена в открытом бета-тесте, многие пользователи в итоге остались разочарованы контентом.

К счастью, сегодня появилась новость о том, что межсезонное обновление будет включать в себя ещё одну карту в формате 6v6. По словам разработчиков, они довольны её тестированием и эффективным производством, поэтому релиз состоится раньше, чем планировалось изначально. Ниже можно посмотреть первое изображение новой карты.

Игромания.ру

Как отмечает издание PC Gamer, не все фанаты Modern Warfare 2 оценили жест разработчиков. Некоторые жалуются на то, что одна новая карта — это всё равно слишком мало, а один пользователь предложил продолжать давить на команду, чтобы «не получать объедки».