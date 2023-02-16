Авторы Roblox потеряли почти 1 млрд долларов за 2022 год

Авторы Roblox представили детали финансового отчёта за 2022 год, где раскрыли, что чистый убыток компании за этот период составил 934 млн долларов.
В прошлом году этот же показатель был равен 504 млн долларов, поэтому разница вышла ощутимой. Общая выручка фирмы за 2022-й при этом составила 2,2 млрд долларов, что на 16% выше прошлого года.
Значительная часть финансовых потерь пришлась на четвёртый квартал 2022-го — 291 млн долларов (147 млн долларов за тот же период в прошлом году).
Компания отметила, что подобные результаты не стали сюрпризом, связав результаты с расширением собственного бизнеса. Кроме того, часть данных о выручке затронула более поздние периоды, которым не нашли места в данном случае.Ближайшие отчёты компании тоже будут связаны с финансовыми потерями, хотя её представители и ожидают увидеть прибыль благодаря операционной деятельности. Но после грядущего марта фирма не будет предоставлять данные за каждый отдельный месяц.
Число ежедневных активных пользователей Roblox достигло 56 млн за 2022 год — на 23% выше, чем за 2021-й. В четвёртом квартале 2022-го этот показатель поднимался до 58,8 млн, показав рост в 19% по отношению к этому периоду в прошлом году. Январь 2023 года же привлёк 65 млн игроков.