Авторы Roblox потеряли почти 1 млрд долларов за 2022 год

Авторы Roblox представили детали финансового отчёта за 2022 год, где раскрыли, что чистый убыток компании за этот период составил 934 млн долларов.

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В прошлом году этот же показатель был равен 504 млн долларов, поэтому разница вышла ощутимой. Общая выручка фирмы за 2022-й при этом составила 2,2 млрд долларов, что на 16% выше прошлого года.

Значительная часть финансовых потерь пришлась на четвёртый квартал 2022-го — 291 млн долларов (147 млн долларов за тот же период в прошлом году).

Компания отметила, что подобные результаты не стали сюрпризом, связав результаты с расширением собственного бизнеса. Кроме того, часть данных о выручке затронула более поздние периоды, которым не нашли места в данном случае.Ближайшие отчёты компании тоже будут связаны с финансовыми потерями, хотя её представители и ожидают увидеть прибыль благодаря операционной деятельности. Но после грядущего марта фирма не будет предоставлять данные за каждый отдельный месяц.