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37 минут назад

Авторы Roblox потеряли почти 1 млрд долларов за 2022 год

Игромания.ру

Авторы Roblox представили детали финансового отчёта за 2022 год, где раскрыли, что чистый убыток компании за этот период составил 934 млн долларов.

Авторы Roblox потеряли почти 1 млрд долларов за 2022 год
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В прошлом году этот же показатель был равен 504 млн долларов, поэтому разница вышла ощутимой. Общая выручка фирмы за 2022-й при этом составила 2,2 млрд долларов, что на 16% выше прошлого года.

Значительная часть финансовых потерь пришлась на четвёртый квартал 2022-го — 291 млн долларов (147 млн долларов за тот же период в прошлом году).

Компания отметила, что подобные результаты не стали сюрпризом, связав результаты с расширением собственного бизнеса. Кроме того, часть данных о выручке затронула более поздние периоды, которым не нашли места в данном случае.Ближайшие отчёты компании тоже будут связаны с финансовыми потерями, хотя её представители и ожидают увидеть прибыль благодаря операционной деятельности. Но после грядущего марта фирма не будет предоставлять данные за каждый отдельный месяц.

Число ежедневных активных пользователей Roblox достигло 56 млн за 2022 год — на 23% выше, чем за 2021-й. В четвёртом квартале 2022-го этот показатель поднимался до 58,8 млн, показав рост в 19% по отношению к этому периоду в прошлом году. Январь 2023 года же привлёк 65 млн игроков.

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