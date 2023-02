Опубликованы арты жутких врагов из экшена The Lords of the Fallen

Создатели ролевого экшена The Lords of the Fallen поделились целым набором артов, на которых изображены разнообразные противники из игры. Ознакомиться с ними можно в конце статьи.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что события The Lords of the Fallen развернутся более чем через тысячу лет после событий первой игры. Игроки отправятся в совершенно новое эпическое приключение по огромным параллельным мирам, миру живых и миру мёртвых.

The Lords of the Fallen выходит на PC (Steam), PS5 и Xbox Series в этом году. Заявлены русские субтитры и интерфейс. Ранее авторы игры показали ещё больше артов и скриншотов с жуткими врагами и мрачным окружением.

Арты

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру