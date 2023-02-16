Creative Assembly работает над новой Total War

Студия Creative Assembly, ответственная за разработку игр в серии Total War , открыла новые вакансии. Команда ищет людей для работы над новой Total War. Студия хочет найти старшего художника по визуальным эффектам и менеджера для релиза проектов.

Отмечается, что сотрудники внесут свой вклад в новую Total War и будут развивать франшизу в целом. Для кандидатов будет плюсом, если они очень любят играть в игры и особенно хорошо знают Total War. В случае, если кандидат не знаком с серией, но обладает хорошими профессиональными навыками, его, конечно, рассмотрят тоже.