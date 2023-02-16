Respawn изменит режим Team Deathmatch в Apex Legends

Respawn Entertainment прислушалась к впечатлениям сообщества Apex Legends и решила внести некоторые изменения в режим Team Deathmatch («Командный бой насмерть»).
Теперь игроков ждёт только один раунд вместо трёх, а также увеличенное число необходимых убийств — с 30 до 50. Изменение уже вошло в силу, но UI будет отображать некорректную информацию до выхода обновления.
Среди других нововведений, которые появятся в режиме позже:
Напомним, что «Командный бой насмерть» появился в Apex Legends вместе с новым сезоном, который стартовал 14 февраля. А недавно игра установила новый рекорд по онлайну в Steam.