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1 час назад

Respawn рассказала о том, как изменится режим Team Deathmatch в Apex Legends

Игромания.ру

Respawn Entertainment прислушалась к впечатлениям сообщества Apex Legends и решила внести некоторые изменения в режим Team Deathmatch («Командный бой насмерть»).

Respawn изменит режим Team Deathmatch в Apex Legends
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь игроков ждёт только один раунд вместо трёх, а также увеличенное число необходимых убийств — с 30 до 50. Изменение уже вошло в силу, но UI будет отображать некорректную информацию до выхода обновления.

Среди других нововведений, которые появятся в режиме позже:

  • завершение матча в случае полного преждевременного ухода одной из команд — с победой в пользу тех, кто остался;
  • получение штрафа за преждевременный уход — наподобие штрафов в «Контроле».

Напомним, что «Командный бой насмерть» появился в Apex Legends вместе с новым сезоном, который стартовал 14 февраля. А недавно игра установила новый рекорд по онлайну в Steam.

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