Respawn изменит режим Team Deathmatch в Apex Legends

Respawn Entertainment прислушалась к впечатлениям сообщества Apex Legends и решила внести некоторые изменения в режим Team Deathmatch («Командный бой насмерть»).

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Теперь игроков ждёт только один раунд вместо трёх, а также увеличенное число необходимых убийств — с 30 до 50. Изменение уже вошло в силу, но UI будет отображать некорректную информацию до выхода обновления.

Среди других нововведений, которые появятся в режиме позже:

завершение матча в случае полного преждевременного ухода одной из команд — с победой в пользу тех, кто остался;

получение штрафа за преждевременный уход — наподобие штрафов в «Контроле».