Реклама российской игры Atomic Heart появилась на Таймс-сквер

На одном из рекламных экранов на Таймс-сквер (Нью-Йорк) показали рекламу российского шутера Atomic Heart. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил издатель видеоигры Focus Entertainment.

Focus Entertainment опубликовала 30-секундный рекламный ролик, на котором видно, что один из самых ярких экранов в кадре показывает укороченную версию релизного трейлера Atomic Heart. Слева расположился баннер с рекламой Samsung Galaxy S23 Ultra, а экран справа показывает огромный флаг США.

«Мы отправились в небольшое путешествие. Как дела на Таймс-сквер?» – написала компания Focus Entertainment в Twitter.

За несколько часов пост издателя Atomic Heart набрал около 30 тыс. просмотров и почти 500 лайков.

Таймс-сквер является одной из самых популярных достопримечательностей в мире. Ежегодно эту улицу в Нью-Йорке посещают около 50 млн человек. Крупнейшие бренды уже больше ста лет используют популярность этого места для продвижения своих продуктов.

Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Эмбарго на публикацию рецензий к игре по всему миру спадет уже 20 февраля.