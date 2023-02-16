В ремейк Resident Evil 4 планировали вернуть контроллер в виде бензопилы

Казунори Кадои и Ясухиро Анпо, руководители разработки ремейка Resident Evil 4, рассказали о том, что хотели вернуть контроллер в виде бензопилы вместе с релизом игры.
Напомним, что устройство Resident Evil Chainsaw в своё время было выпущено для оригинальной RE 4 в двух вариантах — жёлтом для GameCube и красном для PlayStation 2. Контроллер был оснащён всеми кнопками стандартной консоли и встроенными динамиками, воспроизводящими жужжание ржавой бензопилы.
Похоже, что Capcom действительно хотела дать вторую жизнь легендарному устройству, но, по словам Кадои и Анпо, все ресурсы уже были вложены в разработку игры. При этом выход нового контроллера-бензопилы может произойти в будущем, если подвернётся подходящая возможность.
Свежее интервью Кадои и Анпо с Game Informer также раскрывает некоторые детали ремейка, часть которых уже была известна ранее:
Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series. Ранее в сети появились более 10 минут свежего геймплея, интервью с арт-директором игры, который рассказал о дизайне старых и новых противников и другие подробности разработки.