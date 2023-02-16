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8 минут назад

Capcom хотела вернуть контроллер в виде бензопилы к релизу ремейка Resident Evil 4

Игромания.ру

Казунори Кадои и Ясухиро Анпо, руководители разработки ремейка Resident Evil 4, рассказали о том, что хотели вернуть контроллер в виде бензопилы вместе с релизом игры.

В ремейк Resident Evil 4 планировали вернуть контроллер в виде бензопилы
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что устройство Resident Evil Chainsaw в своё время было выпущено для оригинальной RE 4 в двух вариантах — жёлтом для GameCube и красном для PlayStation 2. Контроллер был оснащён всеми кнопками стандартной консоли и встроенными динамиками, воспроизводящими жужжание ржавой бензопилы.

Похоже, что Capcom действительно хотела дать вторую жизнь легендарному устройству, но, по словам Кадои и Анпо, все ресурсы уже были вложены в разработку игры. При этом выход нового контроллера-бензопилы может произойти в будущем, если подвернётся подходящая возможность.

Свежее интервью Кадои и Анпо с Game Informer также раскрывает некоторые детали ремейка, часть которых уже была известна ранее:

  • основная территория деревни больше, чем в оригинале;
  • в игре нет Человека-крюка;
  • в игре будет Гаррадор и Регенераторы;
  • подтверждена «Новая игра+»;
  • нет варианта прохождения от первого лица;
  • подтверждён фоторежим на запуске игры;
  • у Майка будет более важная роль;
  • за убийство змей дают змеиное мясо, а не яйца.

Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series. Ранее в сети появились более 10 минут свежего геймплея, интервью с арт-директором игры, который рассказал о дизайне старых и новых противников и другие подробности разработки.

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