В ремейк Resident Evil 4 планировали вернуть контроллер в виде бензопилы

Казунори Кадои и Ясухиро Анпо, руководители разработки ремейка Resident Evil 4, рассказали о том, что хотели вернуть контроллер в виде бензопилы вместе с релизом игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что устройство Resident Evil Chainsaw в своё время было выпущено для оригинальной RE 4 в двух вариантах — жёлтом для GameCube и красном для PlayStation 2. Контроллер был оснащён всеми кнопками стандартной консоли и встроенными динамиками, воспроизводящими жужжание ржавой бензопилы.

Похоже, что Capcom действительно хотела дать вторую жизнь легендарному устройству, но, по словам Кадои и Анпо, все ресурсы уже были вложены в разработку игры. При этом выход нового контроллера-бензопилы может произойти в будущем, если подвернётся подходящая возможность.

Свежее интервью Кадои и Анпо с Game Informer также раскрывает некоторые детали ремейка, часть которых уже была известна ранее:

основная территория деревни больше, чем в оригинале;

в игре нет Человека-крюка;

в игре будет Гаррадор и Регенераторы;

подтверждена «Новая игра+»;

нет варианта прохождения от первого лица;

подтверждён фоторежим на запуске игры;

у Майка будет более важная роль;

за убийство змей дают змеиное мясо, а не яйца.