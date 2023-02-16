Новость Valve об обновлении для Team Fortress 2 запутала фанатов игры

Несколько дней назад Valve неожиданно объявила о планах выпустить обновление для Team Fortress 2 в этом году. Однако формулировка оригинального поста немного запутала некоторых поклонников игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначальный посыл уже подразумевал, что обновление будет состоять из отобранного фанатского контента, который Valve попросила присылать ей до 1 мая. Но, похоже, что некоторые фразы в сообщении заставили фанатов подумать, что апдейт будет содержать оригинальный контент.

В итоге разработчикам пришлось вернуться к новости и отредактировать её, чтобы попытаться понизить градус энтузиазма аудитории Team Fortress 2. Теперь там красуется формулировка «праздничное обновление» вместо «полноценного обновления», а фраза «кто знает, что ещё» и вовсе удалена.