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41 минуту назад

Новость Valve об обновлении для Team Fortress 2 запутала некоторых фанатов игры

Игромания.ру

Несколько дней назад Valve неожиданно объявила о планах выпустить обновление для Team Fortress 2 в этом году. Однако формулировка оригинального поста немного запутала некоторых поклонников игры.

Новость Valve об обновлении для Team Fortress 2 запутала фанатов игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначальный посыл уже подразумевал, что обновление будет состоять из отобранного фанатского контента, который Valve попросила присылать ей до 1 мая. Но, похоже, что некоторые фразы в сообщении заставили фанатов подумать, что апдейт будет содержать оригинальный контент.

В итоге разработчикам пришлось вернуться к новости и отредактировать её, чтобы попытаться понизить градус энтузиазма аудитории Team Fortress 2. Теперь там красуется формулировка «праздничное обновление» вместо «полноценного обновления», а фраза «кто знает, что ещё» и вовсе удалена.

Реакция некоторых фанатов на обновлённую новость оказалась несколько драматичной. К счастью, нашлись и те, кто выражал своё отчаяние и нежелание принимать реальность в более юморной форме.

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