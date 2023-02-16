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16 минут назад

Релиз консольного хита Returnal на ПК обернулся провалом

Газета.Ruиещё 2

В Steam состоялся релиз игры Returnal, которая до этого почти два года являлась эксклюзивом для PlayStation 5. Несмотря на положительные отзывы прессы, геймеры, судя по данным аналитического сервиса SteamDB, почти не заметили выхода новинки.

Релиз консольного хита Returnal на ПК обернулся провалом
Фото: Sony Interactive EntertainmentSony Interactive Entertainment

На сайте-агрегаторе Metacritic ПК-версия Returnal на основе 20 рецензий получила оценку 87 баллов из 100, что является свидетельством высокого качества игры. Однако положительные отзывы журналистов не смогли привлечь к проекту большую аудиторию.

Из статистики SteamDB следует, что 15 февраля, в день релиза Returnal на ПК, на новинку польстились всего несколько тысяч геймеров – в пике онлайн игры достигал отметки всего 5,7 тыс. человек. Для сравнения: в Hogwarts Legacy в лучшие часы одновременно играли 900 тыс. человек, то есть почти в 200 раз больше, чем в Returnal.

При этом онлайн бывшего эксклюзива Sony продолжает падать. По состоянию на утро 16 февраля онлайн Returnal составляет менее 3 тыс. человек.

Если оценивать успех тайтлов Sony на ПК по онлайну в первые дни, Returnal окажется на втором месте с конца. Хуже Returnal ранее стартовала только Sackboy: A Big Adventure, которая в первый день в пике смогла привлечь только 610 игроков.

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