Tundra Esports победила на BetBoom Universe Episode 1 Comics Zone по Dota 2

В гранд-финале BetBoom Universe Episode 1 Comics Zone по Dota 2 сошлись победители The International разных лет — Tundra Esports и Team Spirit. Сильнее оказалась Tundra, которая одолела соперников со счётом 3:2.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Победители получили 60 тыс долларов. «Драконам» за второе место досталось 25 тыс долларов. Турнир по Dota 2 проходил в онлайне. В нём участвовали коллективы из Западной и Восточной Европы. Они разыграли призовой фонд размером в 100 тыс долларов.