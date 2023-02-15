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28 минут назад

Tundra Esports победила на BetBoom Universe Episode 1 Comics Zone по Dota 2

Игромания.ру

В гранд-финале BetBoom Universe Episode 1 Comics Zone по Dota 2 сошлись победители The International разных лет — Tundra Esports и Team Spirit. Сильнее оказалась Tundra, которая одолела соперников со счётом 3:2.

Tundra Esports победила на BetBoom Universe Episode 1 Comics Zone по Dota 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Победители получили 60 тыс долларов. «Драконам» за второе место досталось 25 тыс долларов. Турнир по Dota 2 проходил в онлайне. В нём участвовали коллективы из Западной и Восточной Европы. Они разыграли призовой фонд размером в 100 тыс долларов.

Отметим, что для многих команд, участвующих в этом турнире, в том числе и финалистов, следующим крупным соревнованием станет The Lima Major 2023, который пройдёт в Перу с 22 февраля по 5 марта. В Лиме 18 команд разыграют призовой фонд размером в $500 тыс и 1900 рейтинговых очков.

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