Returnal вышла на ПК: критики довольны

На PC состоялся релиз экшена Returnal — бывшего эксклюзива PlayStation 5, который представляет из себя шутер от третьего лица с rogue-like элементами. В честь этого был выпущен официальный трейлер, а критики тем временем выставили оценки.
На Metacritic компьютерная версия проекта на момент публикации новости получила 85 баллов на основании 12 рецензий. Некоторые издания выставили даже максимальную оценку. Кроме игрового процесса, хвалят графическую составляющую, которая выглядит лучше чем на консоли и выжимает максимум из современных процессоров.
Претензии относятся в основном к геймплею, элементы рогалика в котором много кто посчитал лишними. Также отметили плохое качество на Steam Deck: судя по всему, мощности портативного устройства не хватает для обеспечения красивой картинки.Ранее стало известно о других ближайших планах Sony. Корпорация в подробностях показала шлем PlayStation VR 2, а в феврале подписчикам расширенных версий PS Plus раздадут Horizon Forbidden West, The Quarry, Resident Evil 7 и не только.