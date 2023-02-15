Returnal вышла на ПК: критики довольны

На PC состоялся релиз экшена Returnal — бывшего эксклюзива PlayStation 5, который представляет из себя шутер от третьего лица с rogue-like элементами. В честь этого был выпущен официальный трейлер, а критики тем временем выставили оценки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На Metacritic компьютерная версия проекта на момент публикации новости получила 85 баллов на основании 12 рецензий. Некоторые издания выставили даже максимальную оценку. Кроме игрового процесса, хвалят графическую составляющую, которая выглядит лучше чем на консоли и выжимает максимум из современных процессоров.