Вышла Pharaoh: A New Era — ремейк культового градостроительного симулятора

Состоялся релиз Pharaoh: A New Era — ремейка культового градостроительного симулятора 1999 года в антураже древнего Египта. За время работы студия Triskell Interactive обновила все элементы оригинала и успела выпустить демоверсию для сбора мнений игроков. Кроме улучшения графики и оптимизации для современных систем, в проекте доступны 50 миссий, редактор карт и заданий, режим свободного строительства, предустановленное дополнение о Клеопатре.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В ходе игры необходимо следить за экономикой, торговлей, культурой, здоровьем жителей, земледелием и другими параметрами. На Metacritic пока-что доступна лишь одна рецензия, итоговая оценка которой составила 80 баллов. На Opencritic симулятор собрал 87 баллов на базе семи обзоров.