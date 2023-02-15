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16 минут назад

Вышла Pharaoh: A New Era — ремейк культового градостроительного симулятора

Игромания.ру

Состоялся релиз Pharaoh: A New Era — ремейка культового градостроительного симулятора 1999 года в антураже древнего Египта. За время работы студия Triskell Interactive обновила все элементы оригинала и успела выпустить демоверсию для сбора мнений игроков. Кроме улучшения графики и оптимизации для современных систем, в проекте доступны 50 миссий, редактор карт и заданий, режим свободного строительства, предустановленное дополнение о Клеопатре.

Вышла Pharaoh: A New Era — ремейк культового градостроительного симулятора
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В ходе игры необходимо следить за экономикой, торговлей, культурой, здоровьем жителей, земледелием и другими параметрами. На Metacritic пока-что доступна лишь одна рецензия, итоговая оценка которой составила 80 баллов. На Opencritic симулятор собрал 87 баллов на базе семи обзоров.

Проект хвалят за возможность сыграть в классику наилучшим образом и бережное отношение к оригиналу, но жалуются на проблемный баланс из 1999 года и высокий порог вхождения, который не исправили в ремейке. Pharaoh: A New Era доступна в Steam со скидкой 15% в честь релиза. Игрокам предстоит следить за развитием города, чтобы прослыть могущественным фараоном. Сегодня также вышла обновлённая версия Cities: Skylines и появился свежий трейлер Celestial Empire. Скриншоты игры

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