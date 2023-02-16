В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
20 минут назад

Новый драйвер для видеокарт AMD «ломает» Windows

Чемпионат.com

15 февраля AMD впервые за два месяца выпустила новый драйвер — Adrenalin 23.2.1. Он предназначен для всех актуальных видеокарт компании, включая новую линейку Radeon RX 6000 и более старую Radeon RX 400.

Новый драйвер для видеокарт AMD «ломает» Windows
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Драйвер заметно улучшил производительность в ряде игр. Запущенные на карте Radeon RX 6950 XT ремастер «Человека-паука», Hogwarts Legacy, Hitman 3, Marvel’s Guardians of the Galaxy и другие благодаря Adrenalin 23.2.1 стали выдавать более высокий фреймрейт — он вырос на 3-19%.

Вскоре после релиза драйвера некоторые пользователи столкнулись с серьёзной проблемой. После установки Adrenalin 23.2.1 у них перестала загружаться Windows. По данным портала ComputerBase, обновление в некоторых случаях кардинально меняет настройки BIOS.

Многие столкнувшиеся с багом пользователи начали переустанавливать операционную систему. Но специалисты, чтобы решить проблему, советуют сбросить настройки BIOS до заводских. Или выбрать нужные параметры загрузки с диска в разделе Boot.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители