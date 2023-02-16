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43 минуты назад

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поднимают цену на коллекционное издание

Игромания.ру

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в новой серии постов про «хабар» сообщили, что стоимость коллекционного издания проекта вырастет.

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поднимают цену на коллекционное издание
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изменение относительно Ultimate Edition вступит в силу с 21 февраля, а цена будет увеличена с $339 до $379. Заодно авторы напомнили о содержимом издания, куда, кроме фигурки, входят бонусы других версий, стилбук со специальным артом, лампа и рюкзак.

Тем, кто уже сделал предзаказ в прошлом, оплачивать разницу не требуется.

Изменение цены обосновали потребностью «сохранения качества» коллекционных предметов в текущие «непростые времена». Заодно был показан и короткий ролик с фигуркой сталкера из набора.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 2023 год для Xbox Series и PC (в том числе в Game Pass). Официального релиза шутера в России не будет, как не планируется и русской озвучки.

Недавно, кстати, создатели представили ролик в честь композиции Come to Me.

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