Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поднимают цену на коллекционное издание

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в новой серии постов про «хабар» сообщили, что стоимость коллекционного издания проекта вырастет.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изменение относительно Ultimate Edition вступит в силу с 21 февраля, а цена будет увеличена с $339 до $379. Заодно авторы напомнили о содержимом издания, куда, кроме фигурки, входят бонусы других версий, стилбук со специальным артом, лампа и рюкзак.

Тем, кто уже сделал предзаказ в прошлом, оплачивать разницу не требуется.

Изменение цены обосновали потребностью «сохранения качества» коллекционных предметов в текущие «непростые времена». Заодно был показан и короткий ролик с фигуркой сталкера из набора.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 2023 год для Xbox Series и PC (в том числе в Game Pass). Официального релиза шутера в России не будет, как не планируется и русской озвучки.