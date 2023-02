Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поднимают цену на коллекционное издание

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 2023 год для Xbox Series и PC (в том числе в Game Pass). Официального релиза шутера в России не будет, как не планируется и русской озвучки.

Недавно, кстати, создатели представили ролик в честь композиции Come to Me.