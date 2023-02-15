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1 час назад

Apex Legends установила новый рекорд по онлайну в Steam

Игромания.руиещё 1

Apex Legends побила свой рекорд по количеству единовременных игроков в Steam. На данный момент в шутере находится больше 600 тысяч геймеров. Другой крупный наплыв пользователей был в августе 2022 года, во время выхода нового сезона — тогда онлайн превысил полмиллиона человек.

Apex Legends установила новый рекорд по онлайну в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Скорее всего, очередной всплеск интереса связан со стартом сезона «Разгул». В нём появились новый режим, оружие и косметические предметы, а также вернулись карты из прошлых сезонов. Разработчики посвятили обновлению обзорный ролик.

Новый сезон в Apex Legends стартовал 14 февраля. Игра доступна бесплатно на PC, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Разработчики заявляли, что хотят довести игру до идеала и сохранить её интересной для сообщества как минимум на 20 лет.

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