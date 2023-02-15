Apex Legends установила новый рекорд по онлайну в Steam

Apex Legends побила свой рекорд по количеству единовременных игроков в Steam. На данный момент в шутере находится больше 600 тысяч геймеров. Другой крупный наплыв пользователей был в августе 2022 года, во время выхода нового сезона — тогда онлайн превысил полмиллиона человек.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Скорее всего, очередной всплеск интереса связан со стартом сезона «Разгул». В нём появились новый режим, оружие и косметические предметы, а также вернулись карты из прошлых сезонов. Разработчики посвятили обновлению обзорный ролик.

Новый сезон в Apex Legends стартовал 14 февраля. Игра доступна бесплатно на PC, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.