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16 минут назад

Разработчики «Ведьмак 3» рассказали о происхождении детализированных гениталий в игре

Газета.Ru

Модели детализированных гениталий попали в некстген-версию «Ведьмак 3: Дикая охота» вместе с модом HD Monsters Reworked, который студия CD Projekt RED (CDPR) легально позаимствовала у моддера под ником Denroth. Об этом сообщает издание Eurogamer, ссылаясь на комментарий CDPR.

Разработчики «Ведьмак 3» рассказали о детализированных гениталиях в игре
Фото: FeroXys/The Witcher 3/vgtimes.ruFeroXys/The Witcher 3/vgtimes.ru

Визуально точные гениталии в игре были замечены еще в начале февраля 2023 года, что стало причиной небольшого скандала. Автор другого мода – Vagina's for Everyone – сообщил СМИ, что разработчики некстген-версии «Ведьмак 3: Дикая охота» без спроса использовали его работу и никак его не вознаградили.

Вскоре после этого студия CDPR дала комментарий Eurogamer, в котором опровергла заявление автора Vagina's for Everyone. В польской компании также добавили, что Denroth был уведомлен о заимствовании мода и получил за свою работу некую «компенсацию».

Примечательно, что, несмотря на прояснение ситуации, CDPR все же удалит из игры детализированные модели гениталий. В компании якобы не выступают против наготы, а просто хотят сохранить «визуальную согласованность» моделей персонажей, заложенную в игру изначально.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что для Hogwarts Legacy вышел мод, раздевающий женских персонажей.

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