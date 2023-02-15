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1 час назад

Студия GamesVoice начала работу над русской озвучкой Hogwarts Legacy

Игромания.ру

Студия GamesVoice, специализация которой — профессиональная локализация компьютерных игр, объявила о начале работы над переводом Hogwarts Legacy. Для этого был анонсирован сбор средств. Его цель — 1,9 млн рублей, однако на сегодня преодолена планка в 1 млн 300 тыс рублей.

GamesVoice начала работу над русской озвучкой Hogwarts Legacy
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В официальной группе «Вконтакте» отмечается, что подготовка к записям идёт полным ходом. К примеру, уже сделаны первые тесты обратной запаковки звука. Также изучается вопрос с таймингами и липсинком, выполняется сортировка персонажей и формируется глоссарий.

Результат обещают настолько быстрый, насколько это возможно. Ранее представители студии сообщили, что пока есть деньги — будет идти работа; чем больше денег — тем больше записанных ролей. Общая продолжительность всех реплик превышает 33 часа.А если вы не проходили ещё Hogwarts Legacy и только определяетесь стоит ли покупать игру, то предлагаем почитать обзор «Игромании».

«Hogwarts Legacy с первых минут создаёт волшебную атмосферу, и в куда большей степени, чем в визуале, это проявляется в звуковом оформлении. В первые часы игрок, в особенности не раз смотревший фильмы о Мальчике, который выжил, оглядывается вокруг широко раскрытыми глазами, но ещё большее удовольствие получает благодаря музыке. Всего лишь нотка, небольшой мотив, целостная композиция — и внутри тебя пробуждается то, что заставляет верить в сказку и просто надеяться на лучшее».Обзор Hogwarts Legacy. В поисках древней магии

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