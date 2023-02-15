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36 минут назад

Лара Крофт возвращается в мобильной Tomb Raider Reloaded

Игромания.ру

Состоялся релиз новой игры во франшизе Tomb Raider, хотя в этот раз речь идёт о проекте для мобильных платформ — Tomb Raider Reloaded.

Лара Крофт возвращается в мобильной Tomb Raider Reloaded
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новинка представляет собой первый в серии рогалик, где игрокам в роли Лары снова нужно будет изучать древние руины и искать сокровища. На пути расхитительницы гробниц повстречаются всевозможные ловушки, загадки и монстры.

Кроме того, в проекте повстречаются и классические локации со знакомым саундтреком, персонажами, костюмами и оружием Крофт. Сама игра доступна на iOS, Android и подписчикам Netflix. Лару в этот раз озвучила Кили Хоуз, которая уже подарила героине свой голос в нескольких частях франшизы — Legend, Anniversary, Underworld и так далее.

В этом году ожидается анонс полноценной новой части серии, а Amazon собирается выпустить несколько проектов по вселенной, которые будут объединены между собой.

Игры,Netflix,Amazon,
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