Названа дата презентации обновления 3.5 для Genshin Impact

Студия HoYoverse анонсировала презентацию обновления 3.5 «Дыхание ветряных цветов» для Genshin Impact. Трансляция с описанием основных нововведений патча пройдёт в эту пятницу, 17 февраля.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Эфир на Twitch начнётся в 15:00 по московскому времени, а в 16:00 стартует стрим на YouTube с русскими субтитрами.

На постерах презентации в разных регионах, помимо новых персонажей Дэхью и Мики, также изображены Альбедо, Коллеи, Сайно или Аль-Хайтам. Обычно это означает, что героев можно будет получить с помощью молитвы события, или что с их участием планируется провести внутриигровой ивент.

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