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1 час назад

В России будут всё больше помогать с созданием отечественных видеоигр

Чемпионат.com

Поддержка создания российских видеоигр станет одним из приоритетов работы Минцифры на ближайшие 3-5 лет. Об этом рассказал министр цифрового развития России Максут Шадаев в ходе презентации игрового движка VK.

Российским разработчикам видеоигр пообещали больше господдержки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Очень важно будет государству поддерживать появление игр. У нас есть успешная практика по кино, где государство участвует финансово в том, чтобы появлялись интересные проекты. Очевидно, что это тоже станет приоритетом на ближайшие 3-5 лет и государство будет финансово поддерживать выход новых игр. При этом, я думаю, что задача будет главная не популяризировать культуру, а делать так, чтобы эти игры были востребованы и получали аудиторию».

Шадаев отметил, что для выполнения этой задачи нужно будет восполнить и подготовить новые кадры. В Минцифры уже работают над этим вопросом совместно с разработчиками видеоигр.

Игры,Максут Шадаев,
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