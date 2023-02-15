Российским разработчикам видеоигр пообещали больше господдержки

«Очень важно будет государству поддерживать появление игр. У нас есть успешная практика по кино, где государство участвует финансово в том, чтобы появлялись интересные проекты. Очевидно, что это тоже станет приоритетом на ближайшие 3-5 лет и государство будет финансово поддерживать выход новых игр. При этом, я думаю, что задача будет главная не популяризировать культуру, а делать так, чтобы эти игры были востребованы и получали аудиторию».