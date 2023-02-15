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54 минуты назад

Знакомимся с Pacific Drive

Inc-News

В сети появился новый геймплейный трейлер выживания Pacific Drive. В ролике показаны фрагменты игрового процесса, можно взглянуть на графику и послушать динамичный саундтрек.

Вышел геймплейный трейлер Pacific Drive
Фото: Inc-news.ruInc-news.ru

В Pacific Drive игроки большую часть времени будут проводить за рулем автомобиля, преодолевая опасные участки, модифицируя и улучшая транспортное средство. Но автомобиль придётся покидать, чтобы собирать ресурсы и устранять повреждения.

Игра содержит элементы roguelike – экспедиции будут короткими, но опасными, а многие элементы мира будут генерироваться случайным образом. Главные опасности игры - аномалии и монстры, а также обычные, но способные быть не менее опасными силы природы.

Pacific Drive выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store) и PlayStation 5, а приключение будет дополнено музыкой, написанной Уилбертом Роге (автором саундтреков к Mortal Kombat 11 и Call of Duty: WWII).

На официальном сайте выход выживания Pacific Drive запланирован на 2023 год.

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