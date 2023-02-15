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24 минуты назад

«Конец Света» близко: Bungie запустила финальную миссию сезона «Серафим» в Destiny 2

Игромания.ру

Bungie вовсю готовится к скорому выходу сезона «Конец Света» (Lightfall) в Destiny 2, который стартует 28 февраля. Разработчики опубликовали свежий кинематографический трейлер и запустили новую сюжетную миссию под названием Abhorrent Imperative, завершающую события сезона «Серафим».

Bungie запустила финальную миссию сезона «Серафим» в Destiny 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Многие уже называют эту финальную миссию одним из лучших достижений Destiny 2 за последнее время. Её описывают как кинематографичный и сложный вызов с финальной кат-сценой, которая заставляет мчаться вперёд, чтобы скорее узнать о последствиях произошедшего в «Конце Света».

Согласно описанию Abhorrent Imperative, игроки должны вернуться на станцию «Серафим», чтобы предотвратить атаку Warsat на «Путешественника». Миссия ограничивает уровень силы до 1350, помещая всех в равные условия, и имеет легендарную сложность, сталкивая игроков с более защищёнными и агрессивными врагами.

После «Конца Света» Destiny 2 ждут другие сезоны с насыщенным контентом, возвращением сложности и многим другим — у Bungie большие планы на этот год.

Кинематографический трейлер к завершению 19-го сезона

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