Bungie запустила финальную миссию сезона «Серафим» в Destiny 2

Bungie вовсю готовится к скорому выходу сезона «Конец Света» (Lightfall) в Destiny 2, который стартует 28 февраля. Разработчики опубликовали свежий кинематографический трейлер и запустили новую сюжетную миссию под названием Abhorrent Imperative, завершающую события сезона «Серафим».

Многие уже называют эту финальную миссию одним из лучших достижений Destiny 2 за последнее время. Её описывают как кинематографичный и сложный вызов с финальной кат-сценой, которая заставляет мчаться вперёд, чтобы скорее узнать о последствиях произошедшего в «Конце Света».

Согласно описанию Abhorrent Imperative, игроки должны вернуться на станцию «Серафим», чтобы предотвратить атаку Warsat на «Путешественника». Миссия ограничивает уровень силы до 1350, помещая всех в равные условия, и имеет легендарную сложность, сталкивая игроков с более защищёнными и агрессивными врагами.

После «Конца Света» Destiny 2 ждут другие сезоны с насыщенным контентом, возвращением сложности и многим другим — у Bungie большие планы на этот год.