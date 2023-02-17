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31 минуту назад

Разработчики Atomic Heart показали сцену знакомства с Близняшками на разных языках

Газета.Ruиещё 1

Авторы российского шутера Atomic Heart опубликовали новый отрывок из игры, показывающий сцену знакомства протагониста майора Нечаева с роботами, которых в сети окрестили «Близняшками». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Atomic Heart.

Разработчики Atomic Heart опубликовали новый отрывок из игры
Фото: YouTube/Atomic HeartYouTube/Atomic Heart

В видео демонстрируется локализация игры на разные языки мира, включая английский, китайский, испанский, немецкий, французский, итальянский, польский, португальский и русский.

«Получайте код активации автомобиля, товарищ майор», — говорит один из роботов, протягивая Нечаеву ключ. «Ключ принят», — отвечает главный герой.

На момент публикации материала ролик набрал свыше 100 тыс. просмотров и 10 тыс. лайков.

Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Эмбарго на публикацию рецензий к игре по всему миру спадет уже 20 февраля.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что реклама российской игры Atomic Heart появилась на Таймс-сквер — одной из самых популярных достопримечательностей Нью-Йорка.

Игры,Садоводство,
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