Разработчики Atomic Heart опубликовали новый отрывок из игры

Авторы российского шутера Atomic Heart опубликовали новый отрывок из игры, показывающий сцену знакомства протагониста майора Нечаева с роботами, которых в сети окрестили «Близняшками». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Atomic Heart.

Фото: YouTube/Atomic Heart YouTube/Atomic Heart

В видео демонстрируется локализация игры на разные языки мира, включая английский, китайский, испанский, немецкий, французский, итальянский, польский, португальский и русский.

«Получайте код активации автомобиля, товарищ майор», — говорит один из роботов, протягивая Нечаеву ключ. «Ключ принят», — отвечает главный герой.

На момент публикации материала ролик набрал свыше 100 тыс. просмотров и 10 тыс. лайков.

Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Эмбарго на публикацию рецензий к игре по всему миру спадет уже 20 февраля.