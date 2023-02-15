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48 минут назад

Ubisoft не забыла про XDefiant. Завтра начнётся тестирование скандального шутера

Чемпионат.com

Ubisoft не забыла про свой скандальный бесплатный шутер XDefiant. Компания объявила о проведении бета-тестирования проекта. Оно продлится с 16 по 19 февраля для ПК, PS5 и Xbox Series.

Ubisoft объявила о тестировании скандального шутера XDefiant
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Зарегистрироваться на тестирование можно через сайт Ubisoft. Вам нужно будет выбрать актуальную платформу и ответить на пару вопросов. Если вас отберут для теста, то соответствующее письмо придёт на электронную почту.

XDefiant анонсировали летом 2021 года. Первые впечатления геймеров были отрицательными. После этого Ubisoft начала активно работать над проектом.

В XDefiant игрокам предстоит вступить в одну из фракций и сражаться с командой против соперников. В игре будут фракции из франшиз Ghost Recon, The Division, Watch Dogs, Splinter Cell и других.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft North America. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Даты выхода у шутера пока что нет.

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