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25 минут назад

Появились свежие концепт-арты ролевой игры Wyrdsong создателей Fallout: New Vegas

Игромания.ру

Студия Something Wicked Games, основанная ветераном Bethesda Джеффом Гардинером, показала свежие концепт-арты своего дебютного проекта, мрачного исторического ролевого фэнтези Wyrdsong.

Появились свежие концепт-арты ролевой игры Wyrdsong
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что игру анонсировали в прошлом году в ходе gamescom 2022. Над Wyrdsong трудятся и другие опытные специалисты, которые в прошлом работали над Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls V: Skyrim The Outer Worlds, Dragon Age: Inquisition, Star Wars: Knights of the Old Republic, Uncharted 4, God of War, Cyberpunk 2077 и другими известными играми. Всего за несколько месяцев Something Wicked Games расширила команду из восьми человек до тридцати.

Что касается самой Wyrdsong, то проект пока находится на стадии препродакшена. Разработчики уже написали главную историю и прописали три фракции, а также создали собственный инструмент для квестов и сюжетов. В настоящее время Something Wicked Games работает над визуальной составляющей игры и прототипом геймплея. И уже следующим шагом станет полноценное производство Wyrdsong.

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