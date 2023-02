Появились свежие концепт-арты ролевой игры Wyrdsong

Напомним, что игру анонсировали в прошлом году в ходе gamescom 2022. Над Wyrdsong трудятся и другие опытные специалисты, которые в прошлом работали над Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls V: Skyrim The Outer Worlds, Dragon Age: Inquisition, Star Wars: Knights of the Old Republic, Uncharted 4, God of War, Cyberpunk 2077 и другими известными играми. Всего за несколько месяцев Something Wicked Games расширила команду из восьми человек до тридцати.