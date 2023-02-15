Появились свежие концепт-арты ролевой игры Wyrdsong

Напомним, что игру анонсировали в прошлом году в ходе gamescom 2022. Над Wyrdsong трудятся и другие опытные специалисты, которые в прошлом работали над Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls V: Skyrim The Outer Worlds, Dragon Age: Inquisition, Star Wars: Knights of the Old Republic, Uncharted 4, God of War, Cyberpunk 2077 и другими известными играми. Всего за несколько месяцев Something Wicked Games расширила команду из восьми человек до тридцати.

Что касается самой Wyrdsong, то проект пока находится на стадии препродакшена. Разработчики уже написали главную историю и прописали три фракции, а также создали собственный инструмент для квестов и сюжетов. В настоящее время Something Wicked Games работает над визуальной составляющей игры и прототипом геймплея. И уже следующим шагом станет полноценное производство Wyrdsong.