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1 час назад

Sony показала «начинку» PlayStation VR2 и контроллера PS VR2 Sense

Игромания.ру

Sony Interactive Entertainment опубликовала ролики с подробным разбором шлема PlayStation VR2 и контроллера PS VR2 Sense и демонстрацией их «внутренностей».

Sony показала «начинку» PlayStation VR2 и контроллера PS VR2 Sense
Фото: Игромания.руИгромания.ру

PlayStation VR2 порадует игроков улучшенной системой охлаждения, потрясающей графической точностью и эргономикой для создания максимального комфорта. Кроме того, разработчикам удалось сделать шлем лёгким и компактным, сохранив при этом его высокофункциональность и прочность.

PS VR2 Sense обещает усилить ощущение погружения за счёт датчика перемещения, детектора касания пальца, тактильной отдачи и адаптивных триггеров.

PlayStation VR2 вместе с контроллером поступят в продажу 22 февраля. Со стартовой линейкой игр для устройства можно ознакомиться здесь.

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