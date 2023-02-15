CD Projekt Red объяснила появление женских гениталий в «Ведьмаке 3»

CD Projekt Red рассказала, откуда именно детализированные женские гениталии перекочевали в некстген-версию «Ведьмака 3: Дикая охота».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Похоже, что гениталии были частью мода HD Monsters Reworked (HDMR), который добавляет реалистичные текстуры игровым существам. А туда они в свою очередь попали уже из известного проекта Vaginas for Everyone.

По словам CD Projekt Red, автор HDMR заверил разработчиков, что он является единственным создателем модификации. В итоге в 2021 году с ним подписали соглашение о передаче авторских прав, выплатив ему компенсацию.

Однако, как утверждает автор Vaginas for Everyone, создатель HD Monsters Reworked связывался с ним в 2019 году и просил разрешения использовать гениталии из проекта в своей работе. Предложение осталось без ответа, но, похоже, что запрошенные текстуры всё равно оказались в HDMR — без разрешения и упоминания оригинального создателя.