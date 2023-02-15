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37 минут назад

CD Projekt Red раскрыла секрет появления женских гениталий в «Ведьмаке 3»

Игромания.ру

CD Projekt Red рассказала, откуда именно детализированные женские гениталии перекочевали в некстген-версию «Ведьмака 3: Дикая охота».

CD Projekt Red объяснила появление женских гениталий в «Ведьмаке 3»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Похоже, что гениталии были частью мода HD Monsters Reworked (HDMR), который добавляет реалистичные текстуры игровым существам. А туда они в свою очередь попали уже из известного проекта Vaginas for Everyone.

По словам CD Projekt Red, автор HDMR заверил разработчиков, что он является единственным создателем модификации. В итоге в 2021 году с ним подписали соглашение о передаче авторских прав, выплатив ему компенсацию.

Однако, как утверждает автор Vaginas for Everyone, создатель HD Monsters Reworked связывался с ним в 2019 году и просил разрешения использовать гениталии из проекта в своей работе. Предложение осталось без ответа, но, похоже, что запрошенные текстуры всё равно оказались в HDMR — без разрешения и упоминания оригинального создателя.

Автор Vaginas for Everyone признался, что ему всё равно, что его мод пробрался в некстген-версию «Ведьмака 3». А CD Projekt Red, которая пообещала удалить гениталии из игры, отметила, что делает это не в качестве «заявления против наготы и тем для взрослых», а для сохранения «визуальной согласованности всех моделей персонажей».

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