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1 час назад

Minecraft получит биом с цветущей сакурой

Игромания.ру

Mojang продолжает рассказывает о нововведениях, которые ждут Minecraft в обновлении 1.20. Последним стал биом с цветущей сакурой, который напоминает розовые пушистые облака.

Minecraft получит биом с цветущей сакурой
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вишнёвые деревья можно выращивать где угодно из специальных саженцев. Кроме того, они привлекают к себе свиней, овец и пчёл и могут быть «разбиты» на уникальный набор древесины.

Напомним, что вместе с сакурой версия Minecraft 1.20 порадует игроков и долгожданной системой археологии. Выход обновления состоится в этом году.

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