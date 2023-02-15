Minecraft получит биом с цветущей сакурой

Mojang продолжает рассказывает о нововведениях, которые ждут Minecraft в обновлении 1.20. Последним стал биом с цветущей сакурой, который напоминает розовые пушистые облака.
Вишнёвые деревья можно выращивать где угодно из специальных саженцев. Кроме того, они привлекают к себе свиней, овец и пчёл и могут быть «разбиты» на уникальный набор древесины.
Напомним, что вместе с сакурой версия Minecraft 1.20 порадует игроков и долгожданной системой археологии. Выход обновления состоится в этом году.
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