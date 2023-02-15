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1 час назад

Появился свежий геймплей Resident Evil Village для PS VR2

Чемпионат.comиещё 1

Capcom показала свежий геймплейный трейлер Resident Evil Village в режиме VR. Напомним, что тайтл получит такой режим специально для PS VR2 — получить игру для гарнитуры виртуальной реальности смогут все владельцы самой игры.

Опубликован свежий геймплей Resident Evil Village для PS VR2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В геймплее можно увидеть, как Итан бродит по локациям, сражается с противниками, использует предметы, решает головоломки и занимается другими делами.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

Как отмечает Capcom, VR-режим игры позволит получить от неё много новых эмоций и впечатлений. Напомним, что Resident Evil Village стала восьмой частью во франшизе. После неё история семьи Уинтерс завершилась.

Предположительно, теперь Capcom придумает новую историю для условной Resident Evil 9.

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