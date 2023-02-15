Для Hogwarts Legacy вышел первый патч на PC и Xbox Series

Avalanche Software выпустила первый патч для Hogwarts Legacy, который уже доступен на PC и Xbox Series. На PS5 он выйдет позже на этой неделе.
По словам разработчиков, патч должен исправить несколько ошибок и проблем с производительностью. Что касается PlayStation 5, то на платформе обнаружили дополнительные проблемы, которые уже решаются.
Hogwarts Legacy уже доступна на PS5, Xbox Series и PC. На Xbox One и PS4 игра появится в апреле, а на Nintendo Switch — в июне. Оценки проекта от журналистов и пользователей оказались по большей части положительными. А энтузиасты уже работают над мультиплеерным модом.