Для Hogwarts Legacy вышел первый патч на PC и Xbox Series

Avalanche Software выпустила первый патч для Hogwarts Legacy, который уже доступен на PC и Xbox Series. На PS5 он выйдет позже на этой неделе.

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По словам разработчиков, патч должен исправить несколько ошибок и проблем с производительностью. Что касается PlayStation 5, то на платформе обнаружили дополнительные проблемы, которые уже решаются.