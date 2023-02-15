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33 минуты назад

Для Hogwarts Legacy вышел первый патч на PC и Xbox Series

Игромания.ру

Avalanche Software выпустила первый патч для Hogwarts Legacy, который уже доступен на PC и Xbox Series. На PS5 он выйдет позже на этой неделе.

Для Hogwarts Legacy вышел первый патч на PC и Xbox Series
Фото: СкриншотСкриншот

По словам разработчиков, патч должен исправить несколько ошибок и проблем с производительностью. Что касается PlayStation 5, то на платформе обнаружили дополнительные проблемы, которые уже решаются.

Hogwarts Legacy уже доступна на PS5, Xbox Series и PC. На Xbox One и PS4 игра появится в апреле, а на Nintendo Switch — в июне. Оценки проекта от журналистов и пользователей оказались по большей части положительными. А энтузиасты уже работают над мультиплеерным модом.

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