Авторы выживалки Psycho Fear вдохновлялись серией триллеров «Пила»

Независимая канадская студия Dark Panda анонсировала кооперативную хоррор-выживалку Psycho Fear, вдохновлённую культовыми фильмами серии «Пила». В игре нам обещают мрачный атмосферный мир, соответствующее звуковое оформление и напряжённый игровой процесс.
Psycho Fear отправляет нас в ловушку к извращённому психопату. Чтобы вырваться из его рук и выжить, необходимо справиться со сложными головоломками и смертельными ловушками. И делать это можно как в одиночку, так и в компании ещё трёх игроков в кооперативном режиме.
В июне разработчики планируют выпустить демоверсию игры. А релиз её намечен на второй квартал 2024 года. Пока же все желающие могут добавить проект в список желаемого, чтобы быть в курсе новостей и событий.