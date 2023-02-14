Авторы выживалки Psycho Fear вдохновлялись серией триллеров «Пила»

Psycho Fear отправляет нас в ловушку к извращённому психопату. Чтобы вырваться из его рук и выжить, необходимо справиться со сложными головоломками и смертельными ловушками. И делать это можно как в одиночку, так и в компании ещё трёх игроков в кооперативном режиме.