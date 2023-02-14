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16 минут назад

Авторы выживалки Psycho Fear вдохновлялись серией триллеров «Пила»

Игромания.ру

Независимая канадская студия Dark Panda анонсировала кооперативную хоррор-выживалку Psycho Fear, вдохновлённую культовыми фильмами серии «Пила». В игре нам обещают мрачный атмосферный мир, соответствующее звуковое оформление и напряжённый игровой процесс.

Авторы выживалки Psycho Fear вдохновлялись серией триллеров «Пила»
Фото: igromania.ruigromania.ru

Psycho Fear отправляет нас в ловушку к извращённому психопату. Чтобы вырваться из его рук и выжить, необходимо справиться со сложными головоломками и смертельными ловушками. И делать это можно как в одиночку, так и в компании ещё трёх игроков в кооперативном режиме.

В июне разработчики планируют выпустить демоверсию игры. А релиз её намечен на второй квартал 2024 года. Пока же все желающие могут добавить проект в список желаемого, чтобы быть в курсе новостей и событий.

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