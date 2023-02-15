Финальное обновление Darkest Dungeon 2 вернуло в игру Весталку

Меньше трёх месяцев осталось до официального релиза тактического рогалика Darkest Dungeon 2: игра покидает ранний доступ 8 мая. И её создатели из Red Hook Studios уже выпустили финальное крупное обновление, получившее название Suffer No Sin.
В Suffer No Sin в игру возвращается Весталка, персонаж оригинальной игры. Но в сиквеле она становится более универсальной и теперь может действовать как танк-целитель и одновременно боец, нанося значительный урон врагам, расположенным в заднем ряду.
Исцеление Весталки напрямую связано с уровнем её убеждённости. А повысить его, одновременно разблокировав полный набор способностей, позволит знакомство с её предысторией в Shrines of Reflection.
В полной версии Darkest Dungeon 2 нам обещают дюжину играбельных героев, пять регионов, пять финальных боссов и специальный регион «Алтарь надежды» для высших уровней игры. Разработчики планируют многочисленные постоянные обновления и улучшения.