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59 минут назад

Финальное обновление Darkest Dungeon 2: Suffer No Sin вернуло в игру Весталку

Игромания.ру

Меньше трёх месяцев осталось до официального релиза тактического рогалика Darkest Dungeon 2: игра покидает ранний доступ 8 мая. И её создатели из Red Hook Studios уже выпустили финальное крупное обновление, получившее название Suffer No Sin.

Финальное обновление Darkest Dungeon 2 вернуло в игру Весталку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Suffer No Sin в игру возвращается Весталка, персонаж оригинальной игры. Но в сиквеле она становится более универсальной и теперь может действовать как танк-целитель и одновременно боец, нанося значительный урон врагам, расположенным в заднем ряду.

Исцеление Весталки напрямую связано с уровнем её убеждённости. А повысить его, одновременно разблокировав полный набор способностей, позволит знакомство с её предысторией в Shrines of Reflection.

В полной версии Darkest Dungeon 2 нам обещают дюжину играбельных героев, пять регионов, пять финальных боссов и специальный регион «Алтарь надежды» для высших уровней игры. Разработчики планируют многочисленные постоянные обновления и улучшения.

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