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6 минут назад

Исследование: каждый второй россиянин не против романтических знакомств в играх

Газета.Ruиещё 3

Согласно опросу, проведенному VK Play, 50% геймеров хотели бы найти своего партнера в играх. Об этом сообщает портал DTF.

Каждый второй россиянин не против романтических знакомств в играх
Фото: газета.ругазета.ру

При этом половина опрошенных не готова к знакомствам в видеоиграх. Однако 43% высказались за романтические знакомства в играх, в то время как 7% респондентов сочли это за идеальный способ найти своего партнера.

Так, 14% опрошенных познакомились со своим партнером именно в играх, а у 8% подобное происходило неоднократно. Причем 28% респондентов уже были знакомы и смогли узнать друг друга лучше в ходе игры.

Для 39% участников опроса важно, чтобы партнер разделял их интерес к играм. Причем 49% хотят играть со второй половинкой в общие игры, а 26% — желают поддерживать обсуждения о любимых сюжетах.

Отдельно отмечается, что каждый десятый опрошенный хочет, чтобы его партнер играл только в его любимые игры, однако 52% геймеров готовы идти на компромисс, а найти «общую» игру готовы лишь 33%.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Atomic Heart игроков заставят выпить водку и сбить врагов на автомобиле ради достижения.

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