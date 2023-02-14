Каждый второй россиянин не против романтических знакомств в играх

Согласно опросу, проведенному VK Play, 50% геймеров хотели бы найти своего партнера в играх. Об этом сообщает портал DTF.

Фото: газета.ру газета.ру

При этом половина опрошенных не готова к знакомствам в видеоиграх. Однако 43% высказались за романтические знакомства в играх, в то время как 7% респондентов сочли это за идеальный способ найти своего партнера.

Так, 14% опрошенных познакомились со своим партнером именно в играх, а у 8% подобное происходило неоднократно. Причем 28% респондентов уже были знакомы и смогли узнать друг друга лучше в ходе игры.

Для 39% участников опроса важно, чтобы партнер разделял их интерес к играм. Причем 49% хотят играть со второй половинкой в общие игры, а 26% — желают поддерживать обсуждения о любимых сюжетах.

Отдельно отмечается, что каждый десятый опрошенный хочет, чтобы его партнер играл только в его любимые игры, однако 52% геймеров готовы идти на компромисс, а найти «общую» игру готовы лишь 33%.