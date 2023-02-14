На платформе Absolute Games настало «Время героев»

Каталог платформы Absolute Games пополнился новым стратегическим проектом с ролевыми элементами под названием «Время Героев: Три в ряд RPG».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как очевидно из названия, пользователям предстоит собрать свою команду фэнтезийных персонажей, которая будет участвовать в сражениях против разнообразных монстров. При этом сами битвы протекают в формате «три в ряд», а у героев есть своеобразные особенности. Чем масштабней получится комбинация камней в битве, тем сильнее будет атака.

К примеру, бойцы делятся по принадлежностям к одной из пяти стихий, выделяющихся цветом — поэтому в сражениях нужно учитывать подобные моменты. В отдельных случаях превосходство одной стихии над другой может дать решающий шанс (а слабость станет причиной провала).

Игроки смогут не только пройти сюжетную компанию, но и заняться развитием собственной крепости — у искателей приключений будет возможность построить разные здания в её стенах, которые помогут обрести всевозможные ресурсы.

К примеру, для строительства требуется железо, поэтому сперва нужно создать шахту. В казне будут храниться деньги, а таверна позволит нанимать других героев. Персонажей, кстати, можно развивать и экипировать их предметами и оружием — это позволяет сражаться против более мощных противников.

При этом авторы проекта продолжают выпускать обновления, запланированные на эту зиму — третьим из них должны стать «Войны кланов».