В Atomic Heart игроков заставят выпить водку и сбить врагов на автомобиле

Благодаря появившемуся в сети списку достижений в Atomic Heart на консолях PlayStation стало известно, что игрокам предстоит напиться и сбить врагов, находясь за рулем автомобиля. Об этом сообщает портал Push Square.
Так, для получения достижения под названием «Родина тебя не забудет» от игрока потребуется побеждать врагов, находясь под воздействием водки, и сбивать их на автомобиле.
Вместе с тем было раскрыто и общее количество «ачивок», которое составит 42 штуки. Часть из них дается за убийства врагов, в том числе без или с помощью определенного вида оружия.
Релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля. Игра выходит на консолях Playstation 4 и 5, Xbox One и Series X и S. Для пользователей из СНГ ПК Atomic Heart будет доступна эксклюзивно в сервисе VK Play.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что консольные версии Atomic Heart не получат поддержку трассировки лучей.