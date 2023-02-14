В Atomic Heart игроков заставят выпить водку и сбить врагов на автомобиле

Благодаря появившемуся в сети списку достижений в Atomic Heart на консолях PlayStation стало известно, что игрокам предстоит напиться и сбить врагов, находясь за рулем автомобиля. Об этом сообщает портал Push Square.

Фото: Mundfish Mundfish

Так, для получения достижения под названием «Родина тебя не забудет» от игрока потребуется побеждать врагов, находясь под воздействием водки, и сбивать их на автомобиле.

Вместе с тем было раскрыто и общее количество «ачивок», которое составит 42 штуки. Часть из них дается за убийства врагов, в том числе без или с помощью определенного вида оружия.

Релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля. Игра выходит на консолях Playstation 4 и 5, Xbox One и Series X и S. Для пользователей из СНГ ПК Atomic Heart будет доступна эксклюзивно в сервисе VK Play.