Чарующий косплей по «Гарри Поттеру», «Аладдину», Dota 2 и «Аркейн»

За окном уже середина февраля, и мы продолжаем делиться самым притягательным косплеем из мира видеоигр и кино. В этот раз вас ждут замечательные образы из культовых фэнтезийных вселенных и даже ориджин от одной из лучших отечественных косплеерш.

1/15 Косплей «Гарри Поттер», модель Helly Valentine Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Косплей «Гарри Поттер», модель Helly Valentine Фото: Чемпионат.com 3/15 Косплей «Гарри Поттер», модель Helly Valentine Фото: Чемпионат.com 4/15 Косплей «Аладдин», модель Анна Шаховская Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Косплей «Аладдин», модель Анна Шаховская Фото: Чемпионат.com 6/15 Косплей «Аладдин», модель Анна Шаховская Фото: Чемпионат.com 7/15 Косплей Dota 2, модель Ichinoko, фотограф Photographer [Synkova Ekaterina] Cosplay Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Косплей Dota 2, модель Ichinoko, фотограф Photographer [Synkova Ekaterina] Cosplay Фото: Чемпионат.com 9/15 Косплей Dota 2, модель Ichinoko, фотограф Photographer [Synkova Ekaterina] Cosplay Фото: Чемпионат.com 10/15 Косплей «Аркейн», модель Ксана Станкевич, фотограф Alens Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Косплей «Аркейн», модель Ксана Станкевич, фотограф Alens Фото: Чемпионат.com 12/15 Косплей «Аркейн», модель Ксана Станкевич, фотограф Alens Фото: Чемпионат.com 13/15 Косплей Эльфийская принцесса, модель Lady Melamori Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Косплей Эльфийская принцесса, модель Lady Melamori Фото: Чемпионат.com 15/15 Косплей Эльфийская принцесса, модель Lady Melamori Фото: Чемпионат.com

Релиз Hogwarts Legacy возродил интерес к волшебной вселенной Джоан Роулинг с новой силой. Вот и мы решили вспомнить шикарный фотосет Гермионы Грейнджер от Helly Valentine.

«Аладдин»

Анна Шаховская продолжает перевоплощаться в принцессу Жасмин — жену Аладдина и просто невероятную красавицу. В этот раз девушка не просто предстала в привычном образе, но и попала в самые настоящие песочные часы. Будем надеяться, что Джинни и её возлюбленный успели спасти героиню.

Dota 2

О «Доте» в последнее время как-то позабыли, а зря. В стратегии от Valve множество замечательных героев, например, Legion Commander от Ichinoko. Девушка воплотила суровый образ командирши, которая отправилась на базу Сил Тьмы — сносить их трон единолично. Фото: Photographer [Synkova Ekaterina] Cosplay.

«Аркейн»

По уже вошедшему в историю мультсериалу продолжают выпускать милые образы. Ксана Станкевич показала свой образ шерифа Кейтлин, которая во внерабочее время проводит время за книгами в самых эстетичных местах. Фото: Alens.

Эльфийская принцесса