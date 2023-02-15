В Steam вышел шутер по «Острову сокровищ» с Доктором Ливси

В Steam вышла компьютерная игра в жанре шутер, в которой управлять предстоит главными героями советского мультфильма «Остров сокровищ». Ключевая особенность игры заключается в том, что идеей для ее создания послужил мем, в котором Доктор Ливси шагает под фонк (поджанр хип-хопа. — Прим ред.).

Фото: Steam Steam

В Dr Livesey Rom And Death Edition игрокам предстоит контролировать идущего Доктора Ливси и двух его напарников, Джимми и Сквайра. Суть игры заключается в сражении с врагами под «агрессивный фонк».

Разработчик игры в качестве основных особенностей игры приводит ходячего Доктора Ливси и «его кентов», ретро-стилизацию под советскую мультипликацию 90-х, «безумное количество суетной стрельбы» и «лютый фонк».