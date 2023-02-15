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20 минут назад

В Steam вышел шутер по "Острову сокровищ" с Доктором Ливси за 18 рублей

Газета.Ruиещё 2

В Steam вышла компьютерная игра в жанре шутер, в которой управлять предстоит главными героями советского мультфильма «Остров сокровищ». Ключевая особенность игры заключается в том, что идеей для ее создания послужил мем, в котором Доктор Ливси шагает под фонк (поджанр хип-хопа. — Прим ред.).

В Steam вышел шутер по «Острову сокровищ» с Доктором Ливси
Фото: SteamSteam

В Dr Livesey Rom And Death Edition игрокам предстоит контролировать идущего Доктора Ливси и двух его напарников, Джимми и Сквайра. Суть игры заключается в сражении с врагами под «агрессивный фонк».

Разработчик игры в качестве основных особенностей игры приводит ходячего Доктора Ливси и «его кентов», ретро-стилизацию под советскую мультипликацию 90-х, «безумное количество суетной стрельбы» и «лютый фонк».

Игра Dr Livesey Rom And Death Edition доступна для ПК в Steam за 18 рублей. На момент публикации заметки 96% из 961 отзыва к игре являются положительными.

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