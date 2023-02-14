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17 минут назад

Эксклюзив: на Ozon снизились цены на ноутбуки брендов MSI и Huawei

Игромания.ру

На Ozon фиксируют снижение цен на ноутбуки брендов MSI и Huawei. В среднем их стоимость упала на 15% за период октябрь 2022 — январь 2023. Об этом представители маркетплейса рассказали в комментарии «Игромании».

В России снизились цены на игровые ноутбуки
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Снижение цен произошло за счёт выстраивания эффективных цепочек поставок электроники у наших продавцов и расширения ассортимента актуальными моделями».
Пресс-служба Ozon

Также специалисты Ozon отметили, что на маркетплейсе продукция MSI наиболее востребована в сегменте Gaming, а бренд Huawei сейчас является одним из лидеров сегмента Mainstream.Напомним, ещё в конце октября прошлого года появилась информация, что Huawei полностью прекратила прямые поставки в Россию. При этом контракты на поставку сетевого оборудования в Россию китайский производитель перестал заключать ещё в марте. Ранее сообщалось, что в России практически остановились продажи ноутбуков.

На начало этого года в России было свыше 1 млн нераспроданных экземпляров. Также эксперты прогнозировали удешевление ноутбуков в России минимум до августа этого года.

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