В России снизились цены на игровые ноутбуки

На Ozon фиксируют снижение цен на ноутбуки брендов MSI и Huawei. В среднем их стоимость упала на 15% за период октябрь 2022 — январь 2023. Об этом представители маркетплейса рассказали в комментарии «Игромании».

Также специалисты Ozon отметили, что на маркетплейсе продукция MSI наиболее востребована в сегменте Gaming, а бренд Huawei сейчас является одним из лидеров сегмента Mainstream.Напомним, ещё в конце октября прошлого года появилась информация, что Huawei полностью прекратила прямые поставки в Россию. При этом контракты на поставку сетевого оборудования в Россию китайский производитель перестал заключать ещё в марте. Ранее сообщалось, что в России практически остановились продажи ноутбуков.