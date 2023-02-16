Что мы знаем о Kerbal Space Program 2 — лучшей игре о полетах в космос

24 февраля в ранний доступ выйдет Kerbal Space Program 2 — продолжение популярного космического симулятора, посвященного строительству и реалистичным запускам летательных аппаратов. Правда, учитывая правдоподобную физическую модель, отправить маленьких зеленых человечков в небо не так просто, как можно подумать. Портал PC Gamer собрал все, что известно об игре на данный момент.

Фото: Steam Steam

В Kerbal Space Program 2 будут межзвездные перелеты

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Kerbal Space Program 2 позволит изучить открытый космос еще глубже: в какой-то момент игроки смогут покинуть систему Кербол и отправиться навстречу далеким звездам. Для этого студия Intercept Games добавит в игру ассортимент футуристических, не всегда реалистичных технологий, которые позволят маленьким космонавтам бороздить пространство между звездами.

Подобные перелеты подразумевают под собой не только установку мощных двигателей. Игрокам предстоит построить огромные аппараты на орбитальных верфях, для чего понадобятся ресурсы, добытые в космических колониях. Креативный директор игры Нейт Симпсон описывает процесс как строительство материнского корабля: это гигантский проект, для которого нужно создать много других проектов.

Первое время межзвездные путешествия будут ограничены соседней системой под названием Debdeb, но позднее разработчики начнут постепенно расширять галактику.

Kerbal Space Program 2 позволит строить космические колонии

Кроме ракет и космических аппаратов, Kerbal Space Program 2 предоставит возможность возводить целые колонии. Отправляя модули на другие планеты, игроки смогут создавать обитаемые форпосты, где живут небольшие популяции кербалов. По мере сбора и поставок ресурсов, эти форпосты начнут развиваться — чем больше колонистов прибывает на планету, тем эффективнее работает производство. Без продуктивных колоний не получится построить корабль для межзвездных перелетов: нулевая (или низкая) гравитация позволяет расширить возможности доков. По словам разработчиков, добыча и транспортировка ресурсов будет автоматизирована.

В Kerbal Space 2 Program появится многопользовательский режим (но не сразу)

Многопользовательская игра пока запланирована на финальной стадии раннего доступа Kerbal Space Program 2. Сами авторы описывают мультиплеер как ту же самую игру, только гораздо более хаотичную, соревновательную или кооперативную — в зависимости от ваших товарищей. Пока разработчики рассказали немного: известно, что игроки смогут создавать собственные космические агентства, чтобы работать сообща или соперничать, вступив в космическую гонку.

Строительство станет менее раздражающим

Если верить дневникам разработки от 2021 года, Kerbal Space Program 2 постарается сделать существующие в игре инструменты более понятными и податливыми в работе. Авторы не хотят слишком автоматизировать проектировку летательных аппаратов, но стремятся облегчить процесс по мере возможностей. Например, процедурный конструктор позволит менять форму и размер крыльев, а интерфейс подскажет, как изменения в конструкции влияют на мощность и аэродинамику машины.

В Kerbal Space Program 2 также появится опция одновременной работы над несколькими элементами аппарата, которая призвана облегчить подгонку мелких деталей. Наконец, разработчики надеются сделать вопрос выбора двигателя более прозрачны. Если раньше важная техническая информация была спрятана в меню, то в новой игре двигатели разделяются на четыре глобальные категории: ускорители, маршевые двигатели, орбитальные двигатели и силовые установки для глубокого космоса.

Kerbal Space Program 2 будет проще освоить

Первая Kerbal Space Program была весьма сложной игрой, которая плохо объясняла игрокам некоторые важные концепты. Для сиквела разработчики приготовили обучающие анимации, призванные подробно объяснить ключевые механики — от стыковки до дельты-V. Обучение делает акцент на визуальные материалы, а не полотна текста. Несмотря на это, Kerbal Space Program 2 не станет проще: как и раньше, игрокам придется учиться на своих ошибках, т.к. неудачи — неотъемлемая часть опыта.

Kerbal Space Program 2 получит поддержку модификаций