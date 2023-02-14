В России появились «серые» схемы покупки популярной игры Hogwarts Legacy

Покупка новой видеоигры по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy в России официально запрещена, однако на одном из российских сервисов предлагают «серые» схемы приобретения популярной за рубежом игры. Об этом сообщает РБК.

Фото: hogwartslegacy.com hogwartslegacy.com

На «Авито» продавцы выставляют объявления, в которых предлагают клиентам передать им логин и пароль от своего аккаунта PlayStation. Затем требуется перевод денежных средств за оказание услуги. После этого нужно ждать уведомления о том, что заказ выполнен.

Игру покупают через турецкий профиль. Продавец выражает готовность бесплатно помочь его создать, если его нет. Отмечается, что стоимость версии игры для PS5 у авторов объявлений составляет от 4,2 до 4,6 тыс. руб.