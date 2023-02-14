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19 минут назад

В России появились «серые» схемы покупки популярной игры Hogwarts Legacy

Лера Букина

Покупка новой видеоигры по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy в России официально запрещена, однако на одном из российских сервисов предлагают «серые» схемы приобретения популярной за рубежом игры. Об этом сообщает РБК.

В России появились «серые» схемы покупки популярной игры Hogwarts Legacy
Фото: hogwartslegacy.comhogwartslegacy.com

На «Авито» продавцы выставляют объявления, в которых предлагают клиентам передать им логин и пароль от своего аккаунта PlayStation. Затем требуется перевод денежных средств за оказание услуги. После этого нужно ждать уведомления о том, что заказ выполнен.

Игру покупают через турецкий профиль. Продавец выражает готовность бесплатно помочь его создать, если его нет. Отмечается, что стоимость версии игры для PS5 у авторов объявлений составляет от 4,2 до 4,6 тыс. руб.

Эксперты негативно восприняли появление таких предложений на рынке. Они предупредили о рисках мошенничества. Отмечается, что, получив логин и пароль от аккаунта, злоумышленники видят персональные данные его владельца, включая платежную информацию. Не исключены и случаи хищения аккаунта с дальнейшей его перепродажей, отмечают специалисты.

Игры,Гарри Поттер,
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