В России появились «серые» схемы покупки популярной игры Hogwarts Legacy

Покупка новой видеоигры по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy в России официально запрещена, однако на одном из российских сервисов предлагают «серые» схемы приобретения популярной за рубежом игры. Об этом сообщает РБК.
На «Авито» продавцы выставляют объявления, в которых предлагают клиентам передать им логин и пароль от своего аккаунта PlayStation. Затем требуется перевод денежных средств за оказание услуги. После этого нужно ждать уведомления о том, что заказ выполнен.
Игру покупают через турецкий профиль. Продавец выражает готовность бесплатно помочь его создать, если его нет. Отмечается, что стоимость версии игры для PS5 у авторов объявлений составляет от 4,2 до 4,6 тыс. руб.
Эксперты негативно восприняли появление таких предложений на рынке. Они предупредили о рисках мошенничества. Отмечается, что, получив логин и пароль от аккаунта, злоумышленники видят персональные данные его владельца, включая платежную информацию. Не исключены и случаи хищения аккаунта с дальнейшей его перепродажей, отмечают специалисты.