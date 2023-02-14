В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Gran Turismo 7 получит патч с поддержкой PS VR 2 уже 21 февраля

Игромания.ру

Патч 1.29 с поддержкой шлема виртуальной реальности PlayStation VR2 для Gran Turismo 7 выйдет уже 21 февраля.

Gran Turismo 7 получит патч с поддержкой PS VR 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Обновление будет бесплатным, а пользователи смогут не только принять участие в VR-гонках, но и оценить в этом формате свою коллекцию авто. Правда, режим с разделённым экраном поддерживать PS VR 2 при этом всё-таки не будет.

Создатели гоночного симулятора отметили, что воспользовались всеми преимуществами PS VR2, включая специально оптимизированный HDR, систему отслеживания взгляда, поддержку 3D-звука и так далее.

Релиз PlayStation VR2 состоится 22 февраля, недавно Sony показала содержимое поставки. Всего для шлема разрабатывают более 100 игр, а на старте продаж игроки смогут оценить Horizon Call of the Mountain и несколько других проектов.

Скриншоты

Игромания.ру
Игромания.ру
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители