Gran Turismo 7 получит патч с поддержкой PS VR 2

Патч 1.29 с поддержкой шлема виртуальной реальности PlayStation VR2 для Gran Turismo 7 выйдет уже 21 февраля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Обновление будет бесплатным, а пользователи смогут не только принять участие в VR-гонках, но и оценить в этом формате свою коллекцию авто. Правда, режим с разделённым экраном поддерживать PS VR 2 при этом всё-таки не будет.

Создатели гоночного симулятора отметили, что воспользовались всеми преимуществами PS VR2, включая специально оптимизированный HDR, систему отслеживания взгляда, поддержку 3D-звука и так далее.

Релиз PlayStation VR2 состоится 22 февраля, недавно Sony показала содержимое поставки. Всего для шлема разрабатывают более 100 игр, а на старте продаж игроки смогут оценить Horizon Call of the Mountain и несколько других проектов.

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