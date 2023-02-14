Вышел трейлер 2-го сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0

Авторы Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 выпустили релизный трейлер второго сезона, который стартует уже завтра, 15 февраля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что пользователей ждёт бесплатное контентное обновление, которое добавит в игры много интересного: карту Ashika и возвращение «Возрождения», новые испытания, режимы, сражения в ГУЛАГе в формате 1v1, мультиплеерные карты, первый вайп прогресса в DMZ и не только.

Весь список нововведений второго сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 можно найти на дорожной карте.