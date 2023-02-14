В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
22 минуты назад

Ко второму сезону в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 вышел свежий трейлер

Игромания.ру

Авторы Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 выпустили релизный трейлер второго сезона, который стартует уже завтра, 15 февраля.

Вышел трейлер 2-го сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что пользователей ждёт бесплатное контентное обновление, которое добавит в игры много интересного: карту Ashika и возвращение «Возрождения», новые испытания, режимы, сражения в ГУЛАГе в формате 1v1, мультиплеерные карты, первый вайп прогресса в DMZ и не только.

Весь список нововведений второго сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 можно найти на дорожной карте.

На момент написания новости Treyarch Studios сообщила о том, что PC-версия Call of Duty: Black Ops 4 испытывает технические проблемы, над которыми уже ведётся работа.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители