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1 час назад

Продажи PS5 за прошлый январь в Европе подскочили на 200%

Игромания.руиещё 2

По данным GSD, за январь 2023 года в Европе было продано 12,1 млн игр — на 19% меньше, чем за тот же период в прошло году.

Продажи PS5 за прошлый январь в Европе подскочили на 200%
Фото: UnsplashUnsplash

В 2022 году состоялся релиз Pokemon Legends: Arceus, что и помогло успешным показателям января, но в этом году такого хита не появилось. Впрочем, месяц всё равно стал удачным для FIFA, Call of Duty, GTA 5 и Red Dead Redemption 2 — продажи за текущий январь оказались лучше по сравнению с 2022-м.

Не повезло лишь Mario Kart 8: Deluxe, чьё падение составило 37% по отношению к этому же периоду в прошлом году. Ремейк Dead Space занял 6 строчку в чарте продаж, однако The Callisto Protocol в первые две недели удалось показать себя лучше ремейка (даже без учёта цифровых продаж).

Forspoken очутилась на 11 месте, обойдя Fire Emblem Engage, тогда как One Piece Odyssey заняла 16 позицию.

За январь было продано 493 тысячи консолей (без учёта Германии и Британии), что на 15,5% выше, чем за 2022-й. Рост продаж PS5 при этом составил внушительные 202%, консоль обошла Nintendo Switch (падение продаж в 11%) и Xbox Series (падение в 32%).

За тот же период было продано 1,76 млн аксессуаров, самым популярным из которых оказался контроллер DualSense для PS5.

Топ-20 игр за январь (цифра и розница)

  1. FIFA 23
  2. GTA 5
  3. Red Dead Redemption 2
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2
  5. God of War: Ragnarok
  6. Ремейк Dead Space
  7. Nintendo Switch Sports*
  8. Mario Kart 8: Deluxe*
  9. NBA 2K23
  10. Elden Ring
  11. Forspoken
  12. Fire Emblem Engage*
  13. Sid Meier's Civilization VI
  14. GTA Online
  15. Pokémon Violet*
  16. One Piece Odyssey
  17. God of War
  18. Minecraft: Nintendo Switch Edition
  19. It Takes Two
  20. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

*без учёта цифровых продаж

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