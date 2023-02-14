Авторы Skyrim Together делают мультиплеерный мод для Hogwarts Legacy

Энтузиасты из команды The Together Team, создавшие проект Skyrim Together для The Elder Scrolls V: Skyrim, показали тестовую сборку мультиплеерного мода для Hogwarts Legacy.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Модификация получила название HogWarp, а в демонстрационном ролике можно увидеть двух игроков, которые вместе изучают Хогвартс, правда, похоже, что делают они это в разное время суток. Как отмечает The Together Team, ранний доступ к проекту получают подписчики Patreon.

Hogwarts Legacy уже доступна на PS5, Xbox Series и PC. На Xbox One и PS4 игра появится в апреле, а на Nintendo Switch — в июне. Оценки проекта от журналистов и пользователей оказались по большей части положительными.