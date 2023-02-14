В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
21 минуту назад

Авторы Skyrim Together делают мультиплеерный мод для Hogwarts Legacy

Игромания.ру

Энтузиасты из команды The Together Team, создавшие проект Skyrim Together для The Elder Scrolls V: Skyrim, показали тестовую сборку мультиплеерного мода для Hogwarts Legacy.

Авторы Skyrim Together делают мультиплеерный мод для Hogwarts Legacy
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Модификация получила название HogWarp, а в демонстрационном ролике можно увидеть двух игроков, которые вместе изучают Хогвартс, правда, похоже, что делают они это в разное время суток. Как отмечает The Together Team, ранний доступ к проекту получают подписчики Patreon.

Hogwarts Legacy уже доступна на PS5, Xbox Series и PC. На Xbox One и PS4 игра появится в апреле, а на Nintendo Switch — в июне. Оценки проекта от журналистов и пользователей оказались по большей части положительными.

На момент написания новости пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam составил 879,308 человек. Кроме того, игра прекрасно показала себя в рознице Британии, обойдя по стартовым продажам Elden Ring.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители