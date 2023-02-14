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1 час назад

Мрачный экшен Lies of P получил свежий геймплейный трейлер

Игромания.ру

Многообещающий экшен Lies of P получил свежий геймплейный трейлер, в котором демонстрируются эпичные бои с грозными противниками и небольшие сюжетные отрывки.

Мрачный экшен Lies of P получил свежий геймплейный трейлер
Фото: СкриншотСкриншот

Lies of P расскажет своеобразное переосмысление истории Пиноккио, где главный герой сражается против страшных машин, при этом страдая от собственного вранья. Действие игры происходит в мрачной атмосфере эпохи Belle Epoque.

Релиз Lies of P намечен на 2023 год для PlayStation, Xbox и PC. В день релиза игра появится в Xbox Game Pass. В конце прошлого года создатели Lies of P проводили короткое бета-тестирование, участники которого высоко оценили показанную демоверсию.

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