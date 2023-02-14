Мрачный экшен Lies of P получил свежий геймплейный трейлер

Lies of P расскажет своеобразное переосмысление истории Пиноккио, где главный герой сражается против страшных машин, при этом страдая от собственного вранья. Действие игры происходит в мрачной атмосфере эпохи Belle Epoque.

Релиз Lies of P намечен на 2023 год для PlayStation, Xbox и PC. В день релиза игра появится в Xbox Game Pass. В конце прошлого года создатели Lies of P проводили короткое бета-тестирование, участники которого высоко оценили показанную демоверсию.