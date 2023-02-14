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Подробности даты релиза Dead Island 2

Dead Island 2 уже давно является одним из самых проблемных проектов в современной игровой индустрии. Но теперь игра точно «уходит на золото» о чем сообщили разработчики в соцсетях. Из-за различных переносов и заморозок игры с момента анонса до даты релиза пройдет целых 8 лет.

Раскрыты подробности даты релиза Dead Island 2
© скриншот

Авторы игры также сообщили еще одну приятную новость — игра выйдет на неделю раньше обещанного срока — 21 апреля, вместо 28 числа как говорилось ранее. Релиз Dead Island 2 состоится на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.

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