Раскрыты подробности даты релиза Dead Island 2

Dead Island 2 уже давно является одним из самых проблемных проектов в современной игровой индустрии. Но теперь игра точно «уходит на золото» о чем сообщили разработчики в соцсетях. Из-за различных переносов и заморозок игры с момента анонса до даты релиза пройдет целых 8 лет.