Российские ретейлеры и маркетплейсы начали продавать игру Hogwarts Legacy

Видеоигра Hogwarts Legacy с русскими субтитрами по мотивам вселенной книг и фильмов "Гарри Поттер" начала продаваться у российского ретейлера "М.Видео" и "Эльдорадо" и на маркетплейсах Ozon, "Яндекс Маркет" и Wildberries. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, ту же информацию подтвердили в пресс-службах компаний.

Фото: скриншот скриншот

"Некоторые продавцы на нашей площадке уже предлагают приобрести Hogwarts Legacy на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в виде аккаунтов или дисков с игрой. Русские субтитры доступны изначально в любой версии игры от издателя", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

Игры для консоли Sony пользуются популярностью у покупателей маркетплейса, отметили в пресс-службе. В компании отметили почти двукратное еженедельное увеличение поисковых запросов по игре.

В пресс-службе "Яндекс Маркета" также подтвердили ТАСС старт продаж игры для приставок PlayStation, XBox и на PC.

Hogwarts Legacy

Игры Hogwarts Legacy появились в "М.Видео" и "Эльдорадо" на прошлой неделе, подтвердили в свою очередь ТАСС в пресс-службе группы компаний. По данным пресс-службы, игра подтвердила статус особо ожидаемого релиза этого года - число предзаказов оказалось сопоставимо с God of War: Ragnar k, стартовавшей в ноябре 2022 года.

Hogwarts Legacy - компьютерная игра в жанре action/RPG от американской студии Avalanche Software, издателем является Warner Bros. Interactive Entertainment под лейблом Portkey Games. Действие игры разворачивается в фэнтезийной вселенной "Гарри Поттера" в XIX веке. Выход видеоигры переносился несколько раз с 2021 года, релиз состоялся 10 февраля 2023 года.