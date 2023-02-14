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31 минуту назад

Энтузиасты научились догола раздевать девушек из Hogwarts Legacy

Газета.Ru

Новая видеоигра по мотивам «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy получила мод, который снимает одежду с женских персонажей. Об этом сообщает издание VGTimes.

Для Hogwarts Legacy создали мод, раздевающий женских персонажей
Фото: Телеграм-канал VGTimesТелеграм-канал VGTimes

Отмечается, что мод был опубликован пользователем jmedia7 на форме LoversLab. Характерной чертой обсуждаемого расширения для Hogwarts Legacy является то, что он обнажает лишь нижнюю часть тела. По скриншотам также можно понять, что его действие распространяется только на женских персонажей игры.

Хотя администраторы LoversLab уже удалили тему с обсуждением мода jmedia7, файлы расширения продолжают перезаливаться на другие площадки вроде Telegram.

Судя по постам на LoversLab, jmedia7 является автором эротических модификаций не только для Hogwarts Legacy, но и для иных игр вроде Persona 5, The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki и One Piece Odyssey.

Ранее «Газета.Ru» писала о другом моде для Hogwarts Legacy, который заменяет модели волшебных метел на гигантского Шрека или паровоз из мультсериала «Томас и его друзья».

Игры,Гарри Поттер,
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