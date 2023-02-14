Для Hogwarts Legacy создали мод, раздевающий женских персонажей

Новая видеоигра по мотивам «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy получила мод, который снимает одежду с женских персонажей. Об этом сообщает издание VGTimes.

Фото: Телеграм-канал VGTimes Телеграм-канал VGTimes

Отмечается, что мод был опубликован пользователем jmedia7 на форме LoversLab. Характерной чертой обсуждаемого расширения для Hogwarts Legacy является то, что он обнажает лишь нижнюю часть тела. По скриншотам также можно понять, что его действие распространяется только на женских персонажей игры.

Хотя администраторы LoversLab уже удалили тему с обсуждением мода jmedia7, файлы расширения продолжают перезаливаться на другие площадки вроде Telegram.

Судя по постам на LoversLab, jmedia7 является автором эротических модификаций не только для Hogwarts Legacy, но и для иных игр вроде Persona 5, The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki и One Piece Odyssey.