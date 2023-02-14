Источник: The Division 3 нет в планах Ubisoft

Несмотря на успехи первых двух The Division, у Ubisoft нет планов по созданию третьей части. Сейчас над ней никто не работает. Об этом сообщают источники Insider Gaming.

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Команда второй части пока продолжает поддержку игры, а также к релизу готовится The Division Heartland от команды Red Storm.

The Division Heartland — это условно-бесплатный экшен с двумя режимами: классическим PvE (игроки против ботов) и PvPvE, где игрокам предстоит сражаться как с ботами, так и друг против друга (в матче может быть до 45 человек). Выход игры ожидается до конца 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox.