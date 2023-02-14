В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Источник: The Division 3 нет в планах Ubisoft

Чемпионат.comиещё 1

Несмотря на успехи первых двух The Division, у Ubisoft нет планов по созданию третьей части. Сейчас над ней никто не работает. Об этом сообщают источники Insider Gaming.

Источник: The Division 3 нет в планах Ubisoft
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Команда второй части пока продолжает поддержку игры, а также к релизу готовится The Division Heartland от команды Red Storm.

The Division Heartland — это условно-бесплатный экшен с двумя режимами: классическим PvE (игроки против ботов) и PvPvE, где игрокам предстоит сражаться как с ботами, так и друг против друга (в матче может быть до 45 человек). Выход игры ожидается до конца 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox.

При этом планы на The Division 3 могут измениться, но пока для Ubisoft чрезвычайно важно выпустить именно The Division Heartland. За её разработку отвечает студия Red Storm, наиболее известная по сериям Ghost Recon и Rainbow Six — именно они делали классические игры серии в конце 90-х и нулевых.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители