Авторы Escape From Tarkov запретили пользоваться фильтром DWM_lut

Студия Battlestate Games сообщила в твиттере, что заблокировала запуск Escape From Tarkov для тех игроков, которые используют фильтр DWM_lut на своих мониторах. Разработчики сослались на то, что он даёт «несправедливые преимущества».

Фото: YouTube/Trey24k YouTube/Trey24k

Пока что создатели Escape From Tarkov обещают не банить тех, кто прибегал к графическим фильтрам. Но в будущем любые попытки использования подобных программ будут расцениваться как нарушения пользовательского соглашения и соответственно караться.

По сути цель DWM_lut в том, чтобы изменить цветовую градацию монитора, настраивая внешний вид игры. К нему прибегали игроки, желающие лучше ориентироваться в затемнённых местах и избавиться от тумана. И с таким же успехом, как отмечают игроки, разработчики могли бы банить контрольную панель Nvidia.

Это не первый случай, когда Battlestate Games не только не прислушивается к жалобам игроков, но и не позволяет править недостатки Escape From Tarkov с помощью сторонних программ. В 2019 году обструкции подверглось приложение ReShade, меняющее игровые цвета и освещение.