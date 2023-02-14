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29 минут назад

Авторы Escape From Tarkov запретили пользоваться фильтром DWM_lut

Игромания.ру

Студия Battlestate Games сообщила в твиттере, что заблокировала запуск Escape From Tarkov для тех игроков, которые используют фильтр DWM_lut на своих мониторах. Разработчики сослались на то, что он даёт «несправедливые преимущества».

Авторы Escape From Tarkov запретили пользоваться фильтром DWM_lut
Фото: YouTube/Trey24kYouTube/Trey24k

Пока что создатели Escape From Tarkov обещают не банить тех, кто прибегал к графическим фильтрам. Но в будущем любые попытки использования подобных программ будут расцениваться как нарушения пользовательского соглашения и соответственно караться.

По сути цель DWM_lut в том, чтобы изменить цветовую градацию монитора, настраивая внешний вид игры. К нему прибегали игроки, желающие лучше ориентироваться в затемнённых местах и избавиться от тумана. И с таким же успехом, как отмечают игроки, разработчики могли бы банить контрольную панель Nvidia.

Это не первый случай, когда Battlestate Games не только не прислушивается к жалобам игроков, но и не позволяет править недостатки Escape From Tarkov с помощью сторонних программ. В 2019 году обструкции подверглось приложение ReShade, меняющее игровые цвета и освещение.

В комментариях пользователи интересуются, собираются ли разработчики такими же способами заблокировать хакерские и мошеннические программы, которыми активно пользуется множество читеров.

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